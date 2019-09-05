2019-09-05T11:51:42+03:00
Спорт

Тюменский «Рубин» откроет десятый сезон ВХЛ матчем в Караганде

В составе клуба в Казахстан отправились 24 игрока
Марина Васильева
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Фото предоставлено пресс-службой хоккейного клуба "Рубин"Фото предоставлено пресс-службой хоккейного клуба "Рубин"
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Сегодня, 5 сентября, хоккейный клуб «Рубин» откроет серию игр в десятом чемпионате Высшей хоккейной лиги поединком в Караганде. Тюменцы встретятся на льду с командой «Сарыарки».

Ранее клубы уже встречались в апрельском финале «Кубка Владимира Петрова» ВХЛ. Тогда сибиряки уступили представителям Казахстана в серии (1-4), отметили в пресс-службе тюменского клуба. В регулярном же чемпионате ВХЛ прошлого сезона, 21-го января, рубиновцы одержали на карагандинском льду победу (1:0).

После прошлого, чемпионского для «Сарыарки» сезона, команду покинули сразу несколько ведущих игроков. В том числе, защитник Дмитрий Лютов, перешедший в «Рубин». Параллельно в стан казахстанского клуба перешли нападающие «Югры» Виталий Карамнов, Сергей Голоднюк и Дмитрий Михайлов. Двое последних в прошлом играли в Тюмени.

С 16 по 21 августа «Сарыарка» выступила на турнире имени Николая Дроздецкого в Санкт-Петербурге, заняв третье место. Подопечные Тамбиева разгромили ташкентский «Хумо» (6:1), одолели местную команду «СКА-Нева» (1:0) и альметьевский «Нефтяник» (4:0).

Матч в Караганде начнется в 18 часов по тюменскому времени. В составе клуба отправились 24 игрока. Это вратарский дуэт Егор Назаров и Алексей Артамкин. Девять хоккеистов линии обороны - Дмитрий Лютов, Егор Кунгурцев, Константин Фаст, Александр Федотов, Евгений Петриков, Виталий Зотов, Александр Ильин, Александр Родионов и Андрей Алексеев.

Также тренерский штаб взял 13 форвардов. Наводить панику на оборонительные порядки соперника будет Денис Ячменёв, Денис Давыдов, Вадим Кравченко, Никита Ядроец, Андрей Мнихович, Роман Горбунов, Егор Чугуев, Семён Иванов, Иван Степанов, Константин Белов, Павел Зыков, Михаил Сусликов и Андрей Тимофеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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