В Тюмень привезут специальный проект 5-й Уральской индустриальной биеннале

СЕГОДНЯ 11:25 2019-09-05T11:25:05+03:00

Выставка «Всё не то, чем кажется» откроется в музее имени И. Я. Словцова

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Специальный проект пятой Уральской индустриальной биеннале смогут увидеть жители Тюмени. В областном центре откроется выставка «Всё не то, чем кажется».

На языке современного искусства экспозиция рассказывает, как может выглядеть реальность за пределами представления о ней. На время ее проведения четвертый этаж музейного комплекса им. И. Я. Словцова превратится в художественную лабораторию исследования современных мифологий.

Посетители выставки увидят фантазийные ландшафты, сказочные миры детства, представления современных авторов о советском прошлом, загадочное пространство виртуальной реальности. Актуальные мифы в своих произведения воплотили более 30 художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Нижнего Тагила и других городов России.

Выставка состоится в рамках крупнейшего международного художественного события в России - 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Она пройдет с 12 сентября по 1 декабря в Екатеринбурге и городах Уральского региона. Тема предстоящей крупной выставки «Бессмертие».

В Тюмени специальный проект откроется 18 сентября. Жители города смогут познакомиться с представленными работами до 17 ноября. Выставка будет работать со вторник по воскресенье с 11:00 до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU