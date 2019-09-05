2019-09-05T11:04:58+03:00
Туризм

Тюменцев приглашают на первый фестиваль танцев «Веранда»

Он развернется во дворе музея «Усадьба Колокольниковых»
Марина Васильева
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Фото pixabay.comФото pixabay.com
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В Тюмени пройдет первый фестиваль танцев «Веранда». Он состоится 7 сентября во дворе музея «Усадьба Колокольниковых».

В этот день одновременно на нескольких площадках пройдут показательные выступления, баттлы и мастер-классы по различным танцевальным направлениям от ведущих школ и клубов города.

Тюменцы и гости города смогут познакомиться с сальсой, кизомбой, фламенко, аргентинским танго, латиной, полькой, народными и многими другими танцами, сообщает МАУ «ТГМЦ».

Здесь же состоится ярмарка абонементов и откроется выставка «Жизнь как танец». Кроме того, гости фестиваля смогут посмотреть хореографический спектакль «САД» и выступление клуба исторического бального этикета и танца.

Занятие по душе найду себе и дети, и взрослые. Так, для маленьких тюменцев будут работать интерактивные площадки, а их родители смогут поучаствовать в мастер-классе по хатха-йоге. Вход на мероприятие свободный. Начала в 14 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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