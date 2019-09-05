Армизонские подростки показали знание правил безопасного поведения в сети

СЕГОДНЯ 10:35 2019-09-05T10:36:56+03:00

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Среди подростков армизонского сельского поселения провели интеллектуальную игру, которая показала, насколько школьники знакомы с правилами безопасного поведения в Сети интернет.

4 сентября команды «Орлы», «Фантазеры», «Непобедимая шестёрка» и «Фиксики» в жесткой борьбе доказывали, готовы ли они эффективно решать проблемы, возникающие в Сети интернет; бороться с кибербуллингом; создавать безопасные пароли и экологично общаться.

Самым сложным вопросом школьники признали задание про «Стражей интернета».

- Вопрос звучит следующим образом, - рассказывает организатор турнира, депутат Тюменской областной Думы, Елена Кашкарова. - В мире есть семь очень тщательно отобранных человек, которые хранят так называемые «ключи от него». Это электронные карты, содержащие шифр, который позволяет в буквальном смысле слова его перезагрузить. В случае глобальной хакерской атаки «его стражи» будут немедленно доставлены на военную базу в США, где они активируют свои ключи и тогда он будет отключен. Что же охраняют эти стражи?... Ответ оказался на удивление прост - эти стражи охраняют Интернет.

Победителями игры стала команда «Фиксики» капитан Лазарева Анна. Следующая игра пройдёт уже 5 сентября, среди ялуторовских школьников. А 12 сентября чемпионат по кибер-безопасности состоится в Бердюжье.

ИСТОЧНИК KP.RU