Технические неполадки задерживают утренний рейс Тюмень-Москва на 12 часов

СЕГОДНЯ 10:07 2019-09-05T10:08:51+03:00

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В Тюмени ожидают вылета пассажиры утреннего рейса СУ 1503 на Москву. Самолет должен был подняться в небо еще в 05.25, но до сих пор остается на посадочной площадке в аэропорту Рощино.

Очередная задержка вылета воздушного судна этим утром, 5 сентября, связана не с погодными условиями. Виной тому технические неполадки в работе борта. Как сообщили корреспонденту Megatyumen.ru, в пресс-службе тюменского аэропорта, рейс отложен более чем на 12 часов.

На посадку пассажиров, которые приобрели билеты на утренний рейс, пригласят не ранее 19.10. Представители воздушной гавани также отметили, что люди, ожидающие вылета рейса СУ 1503, могут обратиться за помощью и разъяснениями к представителям авиакомпании, осуществляющей авиаперевозку.

Известно, что борт, который не смог вовремя подняться в небо, выполняет рейс сразу трех авиакомпаний - «Аэрофлота», KLM и Air France.

ИСТОЧНИК KP.RU