Тюменские автоинспекторы проверили 84 школьных автобуса

СЕГОДНЯ 09:35 2019-09-05T09:41:43+03:00

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Сотрудники ГИБДД в Тюменской области следят за регулярными перевозками учащихся школьными автобусами. На сегодняшний день в распоряжении образовательных учреждений региона 557 единиц такой техники.

Все автобусы соответствуют специальным требованиям к транспортным средствам для перевозки детей, отметили в Госавтоинспекции Тюменской области. Вместе с тем, перед началом нового учебного года в рамках специальных проверок сотрудники ГИБДД оценили готовность школ осуществлять эксплуатацию автобусов.

В первые дни учебного года автоинспекторы технического надзора проверили 84 школьных автобуса. В одной из школ Тюменского района автоинспекторы выявили факт перевозки детей с нарушением требований о проведении предрейсового контроля технического состояния автобуса. На водителя и должностное лицо возбуждены дела об административном правонарушении по ст.12.31.1 ч.3.

ИСТОЧНИК KP.RU