2019-09-05T09:08:35+03:00
Происшествия

Житель тюменского села на своем огороде вырастил целое маковое поле, чтобы делать наркотики

Теперь ему грозит лишение свободы на 10 лет
Лидия Шумкова
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Выращивать мак на своем приусадебном участке мужчина начал с апреля этого года. Фото с сайта Pixabay.comВыращивать мак на своем приусадебном участке мужчина начал с апреля этого года. Фото с сайта Pixabay.com
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Прокуроры Нижнетавдинского района направили в суд уголовное дело в отношении 45-летнего жителя села Мияссы. Он обвиняется в незаконном выращивании растений, содержащих наркотические средства, и за хранение наркотиков.

Выращивать мак на своем приусадебном участке мужчина начал с апреля этого года. О том, что на чьем-то огороде образовалось маковое поле, полицейские узнали в июле. Когда стражи порядка наведались к сельчанину, то насчитали более 500 растений. Все их, конечно, изъяли. Кроме того, при осмотре надворных построек полиция нашла почти 700 грамм уже приготовленного к употреблению наркотического средства.

Прокуратура района утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Нижнетавдинский районный суд для рассмотрения по существу. Самая тяжелая санкция, которая может грозить обвиняемому - лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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