2019-09-05T07:11:35+03:00
Общество

Тюмень встала в рекордно длинные утренние пробки

В некоторых районах загруженность магистралей на 5-6 баллов выше обычного
Марина Васильева
Поделиться:
Загруженность некоторыъ магистралей на 5-6 баллов выше обычногоЗагруженность некоторыъ магистралей на 5-6 баллов выше обычногоФото: Кира Санникова
Изменить размер текста:

Сегодня, 5 сентября, в Тюмени с утра наблюдается серьезное затруднение движения сразу на нескольких участках дорог. Больше всего досталось, конечно, жителям Заречной части города, где накануне, частично закрыли проезд по улице Профсоюзной, на отрезке перед мостом.

В результате тюменцы, проживающие в Заречной части, остались без единственного полноценного выезда в центр города. Как итог, рекордные для 8 часов утра пробки.

Загруженность движения по Алебашевской - Профсоюзной в сторону центра - 9 баллов Фото: Кира Санникова

Загруженность движения по Алебашевской - Профсоюзной в сторону центра - 9 балловФото: Кира Санникова

По данным сервиса "Яндекс.Пробки" с 07:48 наблюдалась самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Затор образовался на улицах Щербакова - 2-я Луговая, от улицы Сеченова до моста Челюскинцев. Длина пробки составила 2,7 км.

В это же время наблюдалось плотное движение участке дороге по Алебашевской - Профсоюзной. Загруженность магистрали из центра составило 9 баллов, что на 5 баллов выше обычного.

С 4 сентября в Тюмени частично закрыли проезд по улице Профсоюзной Фото: Кира Санникова

С 4 сентября в Тюмени частично закрыли проезд по улице ПрофсоюзнойФото: Кира Санникова

Начиная с 8 часов продолжилось ухудшение пропускной способности улицы Щербакова. Загруженность магистрали в центр составило 8 баллов, что на 6 баллов выше обычного.

Неожиданно плотное движение с 8.15 наблюдается и на Тобольском тракте. Загруженность магистрали к Объездной дороге — 8 баллов, что на 6 баллов выше обычного.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменские автоинспекторы проверили 84 школьных автобуса
Житель тюменского села на своем огороде вырастил целое маковое поле, чтобы делать наркотики
Тюменец столкнулся с мошенником при попытке купить дорогой планшет
Тайны городских улиц раскроют тюменцам
Юный тюменский дзюдоист вернулся со всероссийских соревнований с золотом
На пересечении Авторемонтной-Механизаторов в Тюмени обесточат светофоры
Погода на 5 сентября в Тюмени: снимаем куртки, зонты оставляем дома
«Инвестиционное агентство Тюменской области» помогло заводу расширить производство
Тюменцам рассказали, чем можно покормить белок в Гилевской роще
Гендиректор АНПЗ сообщил, что означает для завода введение процедуры наблюдения
Тюменские товаропроизводители посетили Нур-Султан с бизнес-миссией
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 лучших Интернет-банков для частных лиц
СКР занялась расследованием падения девочки в детском саду Тюмени
В Тюмени осудят мужчину, из-за которого в пьяном ДТП погиб человек
Конструктория PRO открыла новый учебный сезон