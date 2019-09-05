Тюмень встала в рекордно длинные утренние пробки

СЕГОДНЯ 07:04 2019-09-05T07:11:35+03:00

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Сегодня, 5 сентября, в Тюмени с утра наблюдается серьезное затруднение движения сразу на нескольких участках дорог. Больше всего досталось, конечно, жителям Заречной части города, где накануне, частично закрыли проезд по улице Профсоюзной, на отрезке перед мостом.

В результате тюменцы, проживающие в Заречной части, остались без единственного полноценного выезда в центр города. Как итог, рекордные для 8 часов утра пробки.

Загруженность движения по Алебашевской - Профсоюзной в сторону центра - 9 балловФото: Кира Санникова

По данным сервиса "Яндекс.Пробки" с 07:48 наблюдалась самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Затор образовался на улицах Щербакова - 2-я Луговая, от улицы Сеченова до моста Челюскинцев. Длина пробки составила 2,7 км.

В это же время наблюдалось плотное движение участке дороге по Алебашевской - Профсоюзной. Загруженность магистрали из центра составило 9 баллов, что на 5 баллов выше обычного.

С 4 сентября в Тюмени частично закрыли проезд по улице ПрофсоюзнойФото: Кира Санникова

Начиная с 8 часов продолжилось ухудшение пропускной способности улицы Щербакова. Загруженность магистрали в центр составило 8 баллов, что на 6 баллов выше обычного.

Неожиданно плотное движение с 8.15 наблюдается и на Тобольском тракте. Загруженность магистрали к Объездной дороге — 8 баллов, что на 6 баллов выше обычного.

ИСТОЧНИК KP.RU