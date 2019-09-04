2019-09-04T16:20:40+03:00
Экономика

«Инвестиционное агентство Тюменской области» помогло заводу расширить производство

Благодаря его поддержке было закуплено новое оборудование
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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«Инвестиционное агентство Тюменской области» помогло заводу расширить производство«Инвестиционное агентство Тюменской области» помогло заводу расширить производство
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Западно-Сибирский завод блочного технологического оборудования закупил трансформаторную подстанцию мощностью 630 кВт и пункт коммерческого учёта для обеспечения производства электрической энергией. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, приобретение необходимо для увеличения производственных мощностей.

Завод производит панельно-каркасные здания, а также технологическое оборудование, металлоконструкции и блочно-модульные сооружения различного назначения, которые необходимы на нефтегазовых месторождениях. В 2018 году произведено 3695 тонн металлоконструкций и 624 кв. м. блочно-модульных зданий. Этот проект находится на сопровождении «Инвестиционного агентства Тюменской области».

Как отметил гендиректор агентства Андрей Шальнев, в этом году предприятие купило новое сварочное оборудование марки ESAB, которое позволяет производить сварку трубопроводов из чёрного металла, нержавейки а алюминия. Также обновлён парк покрасочного оборудования и закуплен листогибочный пресс длиной 3,1 метра и усилием 125 тонн, в производственном цехе заменен изношенные кран-балки. Совсем скоро сюда поступит испытательный стенд для гидравлических испытаний трубопроводов давлением до 2,5 тысячи бар.

Благодаря станочному парку на предприятии сейчас выполняют все виды механической обработки (плазменную резку, фрезерование, сверловку и токарную обработку металла). Сварочные работы ведутся механизированным и автоматическим способами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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