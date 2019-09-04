Тюменские товаропроизводители посетили Нур-Султан с бизнес-миссией

СЕГОДНЯ 15:57 2019-09-04T15:57:48+03:00

Программа поездки включала в себя деловые встречи и биржу контактов

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Делегация Тюменской области, куда вошли представители регионального Центра поддержки экспорта, департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, Союза «Торгово-промышленная палата Тюменской области» и представителей малого и среднего предпринимательства Тюменской области совершили деловой визит в столицу Казахстана, Нур-Султан.

Программа поездки включала в себя деловые встречи и биржу контактов в формате B2B, в рамках которых представители тюменских предприятий провели переговоры с потенциальными партнёрами из Казахстана по экспорту тюменской продукции. В числе партнёров: АО НК «КазМунайГаз», ТОО «KazakhmysMakerIndustrialServiceCompany», ТОО «KashaganBV», ТОО «КазТурбоРемонт», служба физической и пожарной безопасности «КазАтомПром» и многие другие. Для участников бизнес-миссии были также организованы индивидуальные посещения предприятий-импортёров в Нур-Султан.

Кроме того, тюменские предприятия («Тюменские аэрозоли», «Тюменский машиностроительный завод», «Инома» и «Сибирский целитель») смогли очно продемонстрировать образцы своей продукции участникам официального открытия Представительства экспортно-ориентированных предприятий Тюменской области в Нур-Султане.

По итогам бизнес-миссии в Республику Казахстан тюменские предприниматели уже ведут переговоры в рамках установленных контактов, чтобы обсудить условия осуществления первых поставок. Как отметил руководитель Центра поддержки экспорта Сергея Полухина, такие бизнес-миссии – эффективный инструмент, который позволяет экспортёрам добиться нужного результата, снизить риски и получить эффективные бизнес-связи.

ИСТОЧНИК KP.RU