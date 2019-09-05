2019-09-05T06:46:18+03:00
Спорт

Юный тюменский дзюдоист вернулся со всероссийских соревнований с золотом

Спортсмен поставил себе цель и сумел достичь ее
Вадим Бегун
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Тюменец Фирдафс Максудов завоевал золото на всероссийских соревнованиях. Фото - департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.Тюменец Фирдафс Максудов завоевал золото на всероссийских соревнованиях. Фото - департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.
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Воспитанник центра развития творчества детей и юношества «Бригантина» и центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» Фирдафс Максудов успешно выступил на всероссийских соревнованиях по дзюдо памяти Виктора Пшеничникова, которые проходили в Магнитогорске. В весовой категории 66 килограммов он занял первое место.

По словам дзюдоиста, из пяти схваток самая тяжелая была в финале с представителем Екатеринбурга. Также Фирдафс боролся со спортсменами из Башкирии, Казахстана и Челябинска. Всего в турнире приняли участие более 200 сильнейших спортсменов в возрасте до 18 лет.

– Еще до начала соревнований я поставил себе цель победить и достиг ее. Выиграл все схватки, несмотря на то, что соперники были сильные. Достигнуть успеха мне помогли хорошая подготовка, поддержка тренера и моей семьи. Ежедневные тренировки, бег по утрам на протяжении месяца до соревнований принесли свои плоды. Я сделал то, что запланировал и очень доволен своим результатом, – поделился своими впечатлениями спортсмен.

По информации департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени, сейчас Максудов готовится к первенству Уральского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Он пройдет уже в конце сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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