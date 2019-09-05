2019-09-05T07:41:15+03:00
Звезды

Тайны городских улиц раскроют тюменцам

Для горожан организуют показ спектакля о жизни областного центра
Вадим Бегун
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Тюменцы узнают о тайнах городских улиц. Фото - пресс-служба МТЦ «Космос».Тюменцы узнают о тайнах городских улиц. Фото - пресс-служба МТЦ «Космос».
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В театральном центре «Космос» бесплатно покажут жителям областного центра детский спектакль «Калейдоскоп историй про Тюмень». Он состоится завтра, 5 сентября, в 19:00.

По сообщению пресс-службы МТЦ «Космос», посмотрев постановку, тюменцы узнают больше об истории города, например, какие тайны хранят всем известные улицы и здания, кто учился в Александровском реальном училище, где находился Дунькин сад, а также как проводили время на тюменской набережной. Спектакль подходит для просмотра всей семьей.

– Еще глубже погрузиться в увлекательную историю города тюменцы смогут 7 сентября в 11.00, посетив квест по мотивам спектакля, который подготовили артисты. А завершить культурные выходные можно в Музее Машарова, сразу же после прогулки приняв участие в мастер-классе по созданию своего собственного калейдоскопа, – добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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