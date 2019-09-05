2019-09-05T08:16:35+03:00
Происшествия

Тюменец столкнулся с мошенником при попытке купить дорогой планшет

Преступником оказался житель Новоуральска
Вадим Бегун
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Тюменец хотел купить планщет, но его обманули. Фото - pixabay.com.Тюменец хотел купить планщет, но его обманули. Фото - pixabay.com.
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24-летний тоболяк пострадал от свердловского мошенника. Мужчина хотел приобрести планшет и перевел всю сумму продавцу, но товара так и не дождался.

– Заявитель рассказал, что еще в марте он решил купить планшет. Подходящий гаджет он нашел в интернет-магазине. Злоумышленник настоял на том, чтобы покупатель перевел ему полную оплату за товар в размере 23 тысяч рублей и еще тысячу за доставку почтой. После того как потерпевший перевел необходимую сумму денег, мошенник перестал выходить на связь, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

28-летнего подозреваемого задержали в городе Новоуральск Свердловской области и доставили в тобольский отдел полиции. Оказалось, что его девушка попросила выставить объявление о продаже планшета, но вскоре продавать гаджет передумала. Однако фигурант не стал удалять объявление, а когда ему написал тоболяк, решил таким образом подзаработать денег. Теперь свердловчанину «светит» до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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