2019-09-05T05:02:46+03:00
Общество

Погода на 5 сентября в Тюмени: снимаем куртки, зонты оставляем дома

Дождя в этот день не будет
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени тепло, куртки оставьте дома.В Тюмени тепло, куртки оставьте дома.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

Сегодня, 5 сентября, вечером в Тюмени погода прояснится, но до этого момента небо будет покрыто облаками. Ночью пойдет сильный дождь, но к утру он закончится. Вся остальная часть дня пройдет без осадков.

Температура воздуха ночью составит +8 градусов, днем потеплеет до 14 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +15. Вечером столбик термометра опустится до отметки +11градусов. В этот день ожидается полный штиль, лишь изредка будет дуть восточный ветер порядка двух метров в секунду.

5 сентября отмечается день святого Луппа. Погоду этого дня в прежние времена предсказывали журавли: если они на юг потянули, то зима наступит ранняя; если журавли полетят низко – зима будет теплая; полетят высоко – холодная; если летят низко, быстро, молчком – можно ждать скорого ненастья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменские автоинспекторы проверили 84 школьных автобуса
Житель тюменского села на своем огороде вырастил целое маковое поле, чтобы делать наркотики
Тюменец столкнулся с мошенником при попытке купить дорогой планшет
Тайны городских улиц раскроют тюменцам
Тюмень встала в рекордно длинные утренние пробки
Юный тюменский дзюдоист вернулся со всероссийских соревнований с золотом
На пересечении Авторемонтной-Механизаторов в Тюмени обесточат светофоры
«Инвестиционное агентство Тюменской области» помогло заводу расширить производство
Тюменцам рассказали, чем можно покормить белок в Гилевской роще
Гендиректор АНПЗ сообщил, что означает для завода введение процедуры наблюдения
Тюменские товаропроизводители посетили Нур-Султан с бизнес-миссией
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 лучших Интернет-банков для частных лиц
СКР занялась расследованием падения девочки в детском саду Тюмени
В Тюмени осудят мужчину, из-за которого в пьяном ДТП погиб человек
Конструктория PRO открыла новый учебный сезон