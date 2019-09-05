Погода на 5 сентября в Тюмени: снимаем куртки, зонты оставляем дома

СЕГОДНЯ 05:02 2019-09-05T05:02:46+03:00

Дождя в этот день не будет

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Сегодня, 5 сентября, вечером в Тюмени погода прояснится, но до этого момента небо будет покрыто облаками. Ночью пойдет сильный дождь, но к утру он закончится. Вся остальная часть дня пройдет без осадков.

Температура воздуха ночью составит +8 градусов, днем потеплеет до 14 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +15. Вечером столбик термометра опустится до отметки +11градусов. В этот день ожидается полный штиль, лишь изредка будет дуть восточный ветер порядка двух метров в секунду.

5 сентября отмечается день святого Луппа. Погоду этого дня в прежние времена предсказывали журавли: если они на юг потянули, то зима наступит ранняя; если журавли полетят низко – зима будет теплая; полетят высоко – холодная; если летят низко, быстро, молчком – можно ждать скорого ненастья.

ИСТОЧНИК KP.RU