Гендиректор АНПЗ сообщил, что означает для завода введение процедуры наблюдения
Накануне, 3 сентября, Арбитражный суд Тюменской области ввел на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе процедуру наблюдения. Генеральный директор предприятия Максим Андриасов решил рассказать, что это значит для АНПЗ.
– Процедура наблюдения приостанавливает исполнение документов по имущественным взысканиям, в том числе снимает аресты. Это означает, что теперь никто не сможет заблокировать наши счета и повлиять на текущую деятельность предприятия. Она не скажется на жизни коллектива. Завод, напротив, сможет продолжить производить и отгружать продукцию, вовремя платить заработную плату и выполнять другие социальные обязательства, – сообщил Андриасов.
Он также отметил, что процедура наблюдения – это первый шаг на пути к финансовому оздоровлению компании. Андриасов дал гарантию, что коллектив завода не ощутит на себе любые возникшие проблемы.
ИСТОЧНИК KP.RU