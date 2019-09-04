Гендиректор АНПЗ сообщил, что означает для завода введение процедуры наблюдения

СЕГОДНЯ 16:07 2019-09-04T16:07:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне, 3 сентября, Арбитражный суд Тюменской области ввел на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе процедуру наблюдения. Генеральный директор предприятия Максим Андриасов решил рассказать, что это значит для АНПЗ.

– Процедура наблюдения приостанавливает исполнение документов по имущественным взысканиям, в том числе снимает аресты. Это означает, что теперь никто не сможет заблокировать наши счета и повлиять на текущую деятельность предприятия. Она не скажется на жизни коллектива. Завод, напротив, сможет продолжить производить и отгружать продукцию, вовремя платить заработную плату и выполнять другие социальные обязательства, – сообщил Андриасов.

Он также отметил, что процедура наблюдения – это первый шаг на пути к финансовому оздоровлению компании. Андриасов дал гарантию, что коллектив завода не ощутит на себе любые возникшие проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU