СКР занялась расследованием падения девочки в детском саду Тюмени

СЕГОДНЯ 15:13 2019-09-04T15:13:15+03:00

В Тюмени девочка разбила голову во время прогулки на территории детсада. Фото - Алексей Опарин.

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В Тюмени организована доследственная проверка по сообщению средств массовой информации о получении трехлетней девочкой травмы головы. Ее она получила во время прогулки в детском саду.

– В информации СМИ указано, что в прошлый четверг, 29 августа, трехлетняя девочка, находясь на прогулке в детском саду, получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в областном центре рассмотрели дело по иску местной жительницы к детскому саду №141. Учреждение дошкольного образования выплатило круглую сумму женщине за травму, которую ее сын получил во время прогулки.

ИСТОЧНИК KP.RU