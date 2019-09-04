2019-09-04T14:44:33+03:00
Общество

Конструктория PRO открыла новый учебный сезон

Вадим Бегун
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Фото - организаторы мероприятия.Фото - организаторы мероприятия.
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Конструктория Pro открыла новый учебный сезон. Сегодня о будущей профессии задумались школьники Армизонского района.

– Выбор профессии может быть очень сложным. Но мы постарались упростить его, раскрыв вопрос о том, чем же подросток будет заниматься, в игровой форме. Ведь все профессии состоят из навыков. А навыки можно прокачать в игре, – рассказывает автор проекта, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова.

Проект Конструктория Pro задуман таким образом, чтобы в игровой форме с помощью конструкторов, различных заданий и специальной «Карты навыков» подтолкнуть ребёнка пораньше задуматься о своих сильных и слабых сторонах; понять, какие профессии его привлекают; выяснить, какими профессиональными склонностями он обладает, и как развить недостающие навыки.

В центральную библиотеку села также были переданы современные книги о профориентации, самообучении и тонкостях разных профессий, с которыми сможет ознакомиться любой армизонский школьник.

– Проект «Мотивационная библиотека» разработан в дополнение к профориентационному. В нем собрано 24 современных бестселлера, рассказывающих о многих профессиях: врача, учителя, биолога, ученого, программиста, журналиста. Что важно, в книгах не скрываются сложности, с которыми сталкивается человек, выбравший ту или иную профессию, – убеждена Елена Кашкарова. – Я очень благодарна своим коллегам по Тюменской областной Думе – депутатам Игорю Наку и Сергею Медведеву, с их помощью «Мотивационная библиотека» приобретена для 10 районов Тюменской области».

Расписание профориентационных игротек доступно в группе проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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