В Тюмени осудят мужчину, из-за которого в пьяном ДТП погиб человек

СЕГОДНЯ 14:45 2019-09-04T14:45:56+03:00

Тюменец отсидит в тюрьме за пьяное ДТП, в котором погиб человек. Фото - pixabay.com.

Изменить размер текста: A A

В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя. Он сел пьяным за руль чужого авто и устроил смертельное ДТП.

– 16 мая этого года мужчина вместе с братом распивал спиртное в автомобиле «Митсубиси-Кольт», который принадлежал его бывшей сожительнице. Обвиняемый, увидев ключ от машины, решил прокатиться, но сначала заехал за своими знакомыми. Компания решила продолжить распитие спиртного в другом месте. На перекрестке улиц Панфиловцев и Зои Космодемьянской обвиняемый не уступил дорогу имевшему преимущество автомобилю «Газель». В результате столкновения автомобиль, в котором находилась компания, откинуло на металлический забор и бетонную опору мачты уличного освещения, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Сидевший на заднем сиденье японской иномарки 31-летний пассажир скончался из-за перелома шейных позвонков. Прокуроры утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направили материалы дела в Калининский районный суд Тюмени для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU