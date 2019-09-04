2019-09-04T13:55:38+03:00
Происшествия

Два года тюрьмы грозит тюменцу за кражу пяти тонн старого асфальта

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец похитил старый асфальт, ему грозит тюрьма. Фото - пресс-служба управления МВД по Тюменской области.Тюменец похитил старый асфальт, ему грозит тюрьма. Фото - пресс-служба управления МВД по Тюменской области.
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В Тюменской области мужчина украл асфальт, который был снят в ходе ремонтных работ с изношенного дорожного покрытия. За это ему грозит реальный уголовный срок.

– 42-летний житель села Ситниково в вечернее время на собственном тракторе заехал на территорию вблизи места проведения дорожно-ремонтных работ и похитил 5 тонн асфальтобетонного гранулята. Срезанный с дороги старый асфальт злоумышленник погрузил в тракторную телегу и попытался вывезти, но был задержан сотрудниками дорожно-патрульной службы. Похищенное подозреваемый собирался использовать в личных целях, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что дознавателем возбуждено уголовное дело. Тюменец может сесть в тюрьму на два года.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что тюменец, спиливший 49 берез, сядет в тюрьму на четыре года. «Черный» лесоруб дважды ходил на преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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