ТОДЭП будет ремонтировать 23 тюменских улицы за 200 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:47 2019-09-04T11:47:27+03:00

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«Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» произведет фрезеровку на 23 улицах областного центра. Это обойдется городскому бюджету в 201 миллион рублей.

Из материалов, размещенных на сайте госзакупок, стало известно, что, согласно контракта, подрядчик до 15 октября должен отремонтировать дорожное полотно, заменить бордюры, обустроить тротуары, а также застелить газоны на улицах и съездах с путепроводов.

Будут отремонтированы улицы Дружбы, 25 Октября, Севастопольская, Геологоразведчиков, Профсоюзная, Ванцетти, съезды с путепроводов по Пермякова, на 30 лет Победы и с Мельникайте на 50 лет ВЛКСМ, а также улицы в садоводческих обществах: Янтарная, Звенящие кедры, Ривьера.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» выиграло крупный контракт на ремонт дорог в Тюменской области. Тогда на аукцион также была подана всего одна заявка.

ИСТОЧНИК KP.RU