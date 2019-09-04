В Тюмени зафиксирована рекордно длинная пробка

СЕГОДНЯ 11:21 2019-09-04T11:21:14+03:00

В Тюмени водители стоят в трехкилометровой пробке. Фото: Кира Санникова

Водители, проезжающие улицу Алебашевскую, долгое время не могут попасть в нужную им часть города [ФОТО]

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Сейчас в Тюмени наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Ее длина – почти три километра.

По информации «Яндекс. Пробки», в Тюмени в настоящее время очень загружены улицы Щербакова и 2-я Луговая улица – от улицы Сеченова до моста Челюскинцев. Длина пробки составляет 2,7 километров.

Также стало известно, что загруженность Алебашевской-Профсоюзной сейчас значительная – 10 баллов, что на 5 баллов выше обычного. Здесь отмечается неожиданно плотное движение.

Днем ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в областном центре перекроют половину проезжей части улицы Профсоюзной. На участке производится ремонт теплосетей

ИСТОЧНИК KP.RU