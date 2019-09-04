В Тюмени зафиксирована рекордно длинная пробка
Сейчас в Тюмени наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Ее длина – почти три километра.
По информации «Яндекс. Пробки», в Тюмени в настоящее время очень загружены улицы Щербакова и 2-я Луговая улица – от улицы Сеченова до моста Челюскинцев. Длина пробки составляет 2,7 километров.
Также стало известно, что загруженность Алебашевской-Профсоюзной сейчас значительная – 10 баллов, что на 5 баллов выше обычного. Здесь отмечается неожиданно плотное движение.
Днем ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в областном центре перекроют половину проезжей части улицы Профсоюзной. На участке производится ремонт теплосетей
ИСТОЧНИК KP.RU