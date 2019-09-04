Коммунальщики Тюмени продлили ремонт теплотрассы из-за слишком узкого двора

СЕГОДНЯ 10:57 2019-09-04T10:57:55+03:00

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Единая теплоснабжающая организация Тюмени объяснила причины продления сроков ремонтных работ на теплотрассе в районе жилого дома по адресу: проспект Заречный, 4. Оказывается, на месте работ очень узкий двор.

– Он стал препятствием для одновременного проведения работ по замене инженерных коммуникаций подрядными организациями УСТЭК и Водоканала. Очередность мероприятий пришлось координировать уже после их начала. Крайне стесненные условия осложнили работу спецтехники. Кроме того, непредвиденное наличие дорожных плит на дворовой территории, обнаруженных после начала земляных работ, потребовало дополнительного времени и ресурсов для их демонтажа, – сообщил технический директор УСТЭК Павел Божуков.

Таким образом, сроки окончания работ и ограничения подачи горячего водоснабжения потребителям продлены на 2 недели – до 15 сентября. В энергетической компании также сообщили, что к настоящему времени на 15 объектах новые теплотрассы уже смонтированы, их общая протяженность составила более трех километров.

ИСТОЧНИК KP.RU