Главный тюменский федеральный инспектор поговорил о науке с известным ученым
Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко встретился с известным российским ученым Владимиром Мельниковым. Они обсудили вопросы взаимодействия науки, образовательных учреждений и органов государственной власти.
– Перед наукой сейчас стоят важные задачи. Прежде всего – это участие академиков РАН в развитии Тюменского НОЦ. Уверен, что высокий уровень достижений местных ученых непременно позволит достичь поставленных президентом целей, – сообщил Дмитрий Кузьменко.
В пресс-службе инспектора добавили, что в рамках встречи были вручены свидетельства на право получения грантов главы государства для государственной поддержки молодых кандидатов и докторов наук. Ими отмечены два представителя Федерального исследовательского центра Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН – Наталья Белова и Юрий Дворников.
ИСТОЧНИК KP.RU