2019-09-04T12:39:30+03:00
Общество

Главный тюменский федеральный инспектор поговорил о науке с известным ученым

Мужчины обсудили вопросы взаимодействия науки с органами власти
Вадим Бегун
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Главный тюменский фединспектор встретился с Владимиром Мельниковым.Главный тюменский фединспектор встретился с Владимиром Мельниковым.
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Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко встретился с известным российским ученым Владимиром Мельниковым. Они обсудили вопросы взаимодействия науки, образовательных учреждений и органов государственной власти.

– Перед наукой сейчас стоят важные задачи. Прежде всего – это участие академиков РАН в развитии Тюменского НОЦ. Уверен, что высокий уровень достижений местных ученых непременно позволит достичь поставленных президентом целей, – сообщил Дмитрий Кузьменко.

В пресс-службе инспектора добавили, что в рамках встречи были вручены свидетельства на право получения грантов главы государства для государственной поддержки молодых кандидатов и докторов наук. Ими отмечены два представителя Федерального исследовательского центра Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН – Наталья Белова и Юрий Дворников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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