Возможны заторы: на четырех улицах Тюмени изменены режимы работы светофоров

СЕГОДНЯ 10:11 2019-09-04T10:11:04+03:00

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В Тюмени на улицах 50 лет Октября, Профсоюзной, Комсомольской и Алебашевской изменились режимы работы светофоров. Это произошло уже с сегодняшнего дня, 4 сентября.

В связи со строительством тепломагистрали на пересечении улиц Профсоюзной и Циолковского на период производства работ будет временно введено ограничение движения транспортных средств на участке по улице Профсоюзной от 50 лет Октября до Циолковского. Движение транспорта по Профсоюзной будет организовано по одной половине проезжей части по две полосы в каждом направлении.

– Учитывая высокую интенсивность движения транспортных средств на указанных пересечениях в пиковые часы возможно увеличение заторовых явлений. В целях увеличения пропускной способности в районе производства работ изменены режимы светофорных объектов по улицам 50 лет Октября, Профсоюзная, Комсомольская и Алебашевская, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

Там попросили участникам дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU