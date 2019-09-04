В Тюмени определились подрядчики на строительство двух школ

СЕГОДНЯ 09:47 2019-09-04T09:47:51+03:00

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Стало ясно, кто займется возведением двух тюменских школ, которые обойдутся бюджету в один миллиард каждая. Это местные фирмы.

Так, «Мостострой-11» будет строить школу в створе улиц Николая Зелинского и Дмитрия Менделеева. Появиться там она должна не позднее, чем через 22 месяца с момента заключения контракта. Четырехэтажная школа будет состоять из трех блоков. В первом разместятся старшие классы, второй – общешкольный (с кабинетами администрации, столовой, спортзалом и душевыми), третий блок предназначен для начальных классов.

Из материалов, размещенных на сайте госзакупок, стало известно, что второй контракт, в рамках которого возведут школы в микрорайоне «Европейском» – получило ООО «Тюменьстройпроект». Интересно, что это учебное заведение построят по аналогу проекта школы на улице Менделеева – Николая Зелинского, она также будет состоять из трех блоков. Подрядчик будет обязан не только построить само здание, но и установить ливневую канализацию, подсветку здания, организовать наружное освещение. Работы должны быть выполнены к осени 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU