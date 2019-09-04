Ниже тройки: тюменцы оценили уровень своей заработной платы

СЕГОДНЯ 09:21 2019-09-04T09:21:19+03:00

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Уровень заработной платы жители Тюменской области оценили всего на 2,8 балла из пяти. Но не надо думать, что это плохая оценка – она соответствует общим настроениям в стране – максимальный балл не получил ни один регион.

По информации руководителя пресс-службы HeadHunter Урал Анны Осиповой, лидером рейтинга стали Пензенская область, жители которой поставили своим зарплатам 3,4 балла, и соседний ХМАО – 3,2 балла.

– Условия труда на текущем месте работы жители Тюменской области оценили невысоко – на 3,5 балла из пяти. Здесь самую высокую оценку получила Пензенская область (4,1), а самую низкую – Тверская область (3,3). Что касается профессиональной принадлежности, то лучше всего об условиях труда в компании отзываются специалисты сферы консультирования (3,8 балла). Ниже всего условия труда оценивают представители туристической сферы и работники госсектора (по 3,2 балла), – сообщила Осипова.

Она добавила, что 70% респондентов из Тюменского региона в целом удовлетворены тем, чем они занимаются.

ИСТОЧНИК KP.RU