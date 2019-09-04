2019-09-04T13:07:07+03:00
Происшествия

Тюменец украл из вагона поезда более тонны металлолома

Уголовное дело направлено в мировой суд
Вадим Бегун
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Тюменец неоднократно воровал металлолом с поездов.Тюменец неоднократно воровал металлолом с поездов.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени в суд направлено уголовное дело по фактам хищения лома металла из грузовых поездов. 27-летний ранее неоднократно судимый за кражи местный житель неоднократно скидывал металлолом с полувагонов.

– Утром 10 мая злоумышленник приехал из Тюмени на свою дачу, находящуюся в поселке Кортымский. Проходя в районе железнодорожной станции, увидел грузовой поезд. По лестнице он поднялся на один из полувагонов и, увидев там металлолом, стал скидывать его на землю, а после уехал на дачу. На следующее утро похититель вернулся за добычей и продал ее своему знакомому за четыре тысячи рублей. Несложную схему обогащения злоумышленник решил повторить 21 мая, – рассказали в пресс-службе транспортной полиции по Тюменской области.

В момент совершения преступления он был задержан сотрудниками ведомства. Оказалось, что задержанный успел скинуть 1 190 килограммов лома. Такой вес оценивается в 16 тысяч рублей. В отношении похитителя было возбуждено два уголовных дела. В настоящее время материалы направлены в мировой суд Нижнетавдинского района для принятия решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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