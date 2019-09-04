СЕГОДНЯ 08:36 2019-09-04T08:36:49+03:00

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Тюменцы проводили лето на втором технофестивале #ДорогаВШколу, который развернулся 31 августа на Центральной площади города. Сотрудники Госавтоинспекции, спортсмены, водители и ребята с родителями повторяют правила дорожного движения, а также принимают участие во всевозможных акциях.

Фестиваль открылся флешмобом, в котором приняли участие около ста детей, «Шагающий автобус». Дети сформировались в колонну и соблюдая все правила дорожного движения прошли от здания правительства к к главной сцене фестиваля.

- Насыщенная программа фестиваля позволила учесть интересы всех - и детей и взрослых. Никого не оставили равнодушными показательные выступления мотокросменов и картингистов. Кроме того, почти 100 семей прошли квест "Родительство - самый экстремальный вид спорта", который проводил в честь своего 15-летия сайт для тюменских родителей "Детки!". Мамы, папы и ребятишки выполняли различные задания, те, которые в семейной жизни мы делаем ежедневно - развиваем, воспитываем и оберегаем детей, фантазируем и наслаждаемся каждым моментом. Я еще раз поздравляю всех с началом нового учебного года! Терпения родителям и педагогам! Интересных уроков, увлекательных и вдохновляющих открытий ученикам!, - рассказала Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, соорганизатор фестиваля.

Впервые в фестивале приняли участие тюменские представители экстремальных видов спорта: скейтборд, ролики, лыжи, картинг и мотокросс, а все желающие смогли не только оценить показательные выступления лучших спортсменов области, но и попробовать себя на мастер-классах. Для проведения мастер-классов по лыжам и сноуборду было завезено более 20 тонн снега.

Сотрудники ГИБДД продемонстрировали показательные задержания нарушителей, но и смоделировали ситуации, опасные на дороге для детей.

Также всех участников технофестиваля ждала выставка раритетных мотоциклов и ретроавтомобилей из экспонатов частной коллекции раритетных мотоциклов Олега Гузенко. Четыре мопеда родом из СССР, между ними разместился двухколесный транспорт марки Babetta — он произведен в Словакии.

А первый технофестиваль прошел в прошлом году и собрал более двух тысяч участников.

ИСТОЧНИК KP.RU