Прокуроры выбили из тобольской автошколы огромные долги по зарплате

СЕГОДНЯ 07:43 2019-09-04T07:43:59+03:00

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Руководство Тобольской автошколы ВОА погасило большую задолженность по заработной плате. Таков результат проверки исполнения трудового законодательства межрайонной прокуратуры.

– На предприятии образовалась задолженность по заработной плате перед 24 работниками на сумму более 790 тысяч рублей за 2018 год и первый квартал этого года. Директору было внесено представление об устранении нарушения закона. Материалы проверки направлены в следственные органы, которые возбудили уголовное дело. Кроме того, организация привлечена к административной ответственности и оштрафована на 30 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что в результате принятых мер задолженность по заработной плате работникам предприятия выплачена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU