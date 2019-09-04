2019-09-04T06:20:17+03:00
Общество

Одну из тюменских остановок предложили назвать в честь генерала Карбышева

Местным жителям предлагают проголосовать
Вадим Бегун
Поделиться:
Остановка в честь Карбышева появится в Тюмени. Фото - пресс-служба администрации горда Тюмени.Остановка в честь Карбышева появится в Тюмени. Фото - пресс-служба администрации горда Тюмени.
Изменить размер текста:

В МКУ «Тюменьгортранс» поступило предложение о переименовании автобусных остановок «улица Полевая», которые расположены на одноименной улице в районе домов №14 и №27 (при движении в обоих направлениях). Остановочные пункты предлагается назвать «имени генерала Карбышева».

В пресс-службе администрации города Тюмени отметили, что выразить свое мнение тюменцы могут на портале «Я решаю!».

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что в областном центре открыли памятник Герою Советского Союза Дмитрию Карбышеву. Инициатором стала местная Ассоциация ветеранов силовых структур и оборонно-спортивных учреждений «Содружество». Ее руководитель Анатолий Пусев в свое время обратился к городским властям за помощью в реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В тюменском аэропорту появился воздушный шар
В Тюменской области осудят директора фирмы, которая не платила сотруднику зарплату
Погода на 4 сентября в Тюмени: пасмурно, но тепло
В Абатском районе появилось 21 рабочее место благодаря новому инвестпроекту
В Тюмени почтили память погибших во время теракта в Беслане
В пяти детских школах искусств Тюменской области появились новые инструменты и оборудование
В Тюменской области создадут передовую лабораторию для исследований в сфере биологической безопасности
В Тюмени автобусы на время забудут об остановке «улица Арктическая»
Более 17 тонн продуктов не пустили в Тюменскую область из Казахстана
МегаФон стал партнером КХЛ в новом сезоне
Пермский художник украсил тюменскую стену 15-метровым артом
Дед мороз преподнес «сюрприз» тюменским коммунальщикам
Штормовое предупреждение: в Тюмени ожидаются заморозки
Тюменские автоинспекторы четыре дня будут проверять водителей на наркотики
Иномарка влетела в ограду газового оборудования в Тюмени
На двух тюменских улицах запретят проезд до 30 октября
Тюменские школьники почтили память жертв бесланской трагедии
В Тюмени экс-налоговый инспектор осуждена на восемь лет за крупную взятку
Театр «Мимикрия» почтит память художественного руководителя Любови Лешуковой уличным спектаклем
Северянин, попавший в Тюмени в ДТП, не мог выбить из виновника деньги на ремонт авто
Тюменская сеть спортивных клубов предлагает изменить тело за девять месяцев по спеццене
Инвалиды не могут попасть в тюменские аптеки из-за неработающих кнопок вызова
Председатель тюменского ТСЖ, по вине которого пенсионера убило снежной глыбой, получил условное наказание
Александр Моор презентовал видеоролик об открытии школ в Тюмени, Заводоуковске и Ишиме