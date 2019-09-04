Одну из тюменских остановок предложили назвать в честь генерала Карбышева

СЕГОДНЯ 06:20 2019-09-04T06:20:17+03:00

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В МКУ «Тюменьгортранс» поступило предложение о переименовании автобусных остановок «улица Полевая», которые расположены на одноименной улице в районе домов №14 и №27 (при движении в обоих направлениях). Остановочные пункты предлагается назвать «имени генерала Карбышева».

В пресс-службе администрации города Тюмени отметили, что выразить свое мнение тюменцы могут на портале «Я решаю!».

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что в областном центре открыли памятник Герою Советского Союза Дмитрию Карбышеву. Инициатором стала местная Ассоциация ветеранов силовых структур и оборонно-спортивных учреждений «Содружество». Ее руководитель Анатолий Пусев в свое время обратился к городским властям за помощью в реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU