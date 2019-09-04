2019-09-04T05:40:26+03:00
Общество

В Тюменской области осудят директора фирмы, которая не платила сотруднику зарплату

На престарелого мужчину завели уголовное дело
Вадим Бегун
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В Тюменской области осудят директора фирмы, который не платил зарплату.В Тюменской области осудят директора фирмы, который не платил зарплату.Фото: Ольга Крыльцова
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Ялуторовским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 74-летнего генерального директора организации. Прибыль он тратил по своему усмотрению, забыв при этом, что его сотруднику полагается заработная плата.

– Руководитель коммерческой организации с декабря 2018 года по апрель 2019-го в полном объеме не выплатил заработную плату работнику предприятия. В результате неправомерных действий директора причинен имущественный ущерб работнику ООО «Валентина» на сумму около 33 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве установили, что допущенная ситуация обусловлена только личными мотивами обвиняемого. Оказалось, что он знал о постоянно растущей задолженности по заработной плате, однако направлял денежные средства на иные цели. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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