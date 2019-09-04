Погода на 4 сентября в Тюмени: пасмурно, но тепло

СЕГОДНЯ 05:00 2019-09-04T05:00:49+03:00

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Сегодня, 4 сентября, в Тюмени облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью составит +6 градусов, днем потеплеет до 14 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +15. Вечером столбик термометра опустится до отметки +10 градусов. В этот день ожидается полный штиль, лишь изредка будет дуть северный ветер.

В этот день почитается память святого Агафоника. В народе день имел название Агафона Огуменника. Связан он был с поверием в леших, считали, что леший «потешается» со снопами. В старину заметили, если облака редкие, то утро следующего дня будет ясным и холодным.

ИСТОЧНИК KP.RU