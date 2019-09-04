В тюменском аэропорту появился воздушный шар

СЕГОДНЯ 07:00 2019-09-04T07:00:22+03:00

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Арт-объект в виде воздушного шара открыли на привокзальной площади тюменского аэропорта «Рощино». Это событие приурочили к празднованию 75-летия Тюменской области и посвятили русскому ученому Дмитрию Ивановичу Менделееву.

– В этом году в рамках проекта «Великие имена России» тюменскому аэропорту было присвоено имя Дмитрия Менделеева. Всемирно известный ученый, автор периодической системы химических элементов родился 185 лет назад в Тобольске. Но увлекался он не только химией. Множество исследований и экспериментов он посвятил метеорологи и воздухоплаванию. Так, 7 августа 1887 года Дмитрий Менделеев наблюдал солнечное затмение с воздушного шара «Русский», совершив этот полет по инициативе Русского технического общества, – рассказали в департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области, отметив, что установленный арт-объект как раз этому событию и посвящен.

Все желающие жители и гости города могут зайти внутрь экспоната и сфотографироваться на фоне здания терминала аэропорта «Рощино».

ИСТОЧНИК KP.RU