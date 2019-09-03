2019-09-03T18:17:46+03:00
Общество

В Тюмени почтили память погибших во время теракта в Беслане

Профилактическая акция прошла у мемориала-памятника сотрудникам органов внутренних дел
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени почтили память погибших во время теракта в БесланеВ Тюмени почтили память погибших во время теракта в Беслане
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Профилактическая акция, приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, прошла у мемориала-памятника сотрудникам органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебного долга. Организаторами выступили областной центр профилактики и реабилитации департамента социального развития Тюменской области и УМВД России по Тюменской области.

Пятнадцать лет назад в школе Беслана был совершён чудовищный террористический акт, в результате которого погибли 334 человека, 186 из них – дети. Как отметила начальник отдела управления по работе с личным составом УМВД Надежда Коркина, в этот день мы вспоминаем детей, учителей, наставников, родителей и сотрудников правоохранительных органов, которые до последнего прикрывали собой друг друга.

– Мы собрались здесь, чтобы сплотиться в едином строю и никогда не допускать тех событий, которые произошли в Беслане в 2004 году. Я желаю всем мирного неба над головой, здоровья родным и близким! – обратилась к собравшимся Надежда Коркина.

По словам представителя общественного совета при УМВД России по Тюменской области Ярослава Ильина, подрастающее поколение должно помнить про чувство ответственности, которое не покидало жертв теракта в Беслане.

В рамках акции прозвучали стихи и песни, а завершилось мероприятие зажжением и возложением свечей к памятнику-мемориалу сотрудникам ОВД. После этого память погибших почтили минутой молчания, которая символизирует единство намерений в противостоянии к национальному и международному терроризму.

Отметим, что мероприятие проводится в рамках проекта «Тюменская область – территория здорового образа жизни!». Вспомнить о жертвах страшной трагедии в Беслане и почтить память школьников пришли ученики тюменской гимназии № 1 и вечерней школы № 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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