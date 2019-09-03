В пяти детских школах искусств Тюменской области появились новые инструменты и оборудование

СЕГОДНЯ 18:02 2019-09-03T18:02:58+03:00

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Пять детских школ искусств Тюменской области получили новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы в рамках национального проекта «Культура». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, в их число вошли тюменские школы: «Гармония», «Этюд» и ДШИ им. Знаменского, тобольская школа им. А.А. Алябьева и школа «Ритм» в Каскаре Тюменского района.

В общей сложности в школы поставили 2 тысячи единиц оборудования, 1,5 тысячи учебных материалов и более 150 музыкальных инструментов, включая аккордеоны, скрипки, флейты, домры, балалайки, гитары, пианино и другие. По словам директора департамента Елены Майер, оснащение инструментами детских школ искусств Тюменской области – приоритетная задача проекта «Культурная среда», реализующегося в рамках нацпроекта «Культура».

- Ученики вступили в новый творческий сезон с новыми учебными материалами и инструментами, это, безусловно, повысит мастерство юных дарований, - отметила она.

Реализация национального проекта «Культура» продлится до 2024 года. До этого времени оборудованием будут оснащены все детские школы искусств региона.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что два музыканта от Тюменской области: ученица школы №73 «Лира» Ясмин Кажгалиева (скрипка) и ученик Тюменского государственного института культуры Дмитрий Рябцковский (тромбон) приняли участие во всероссийской акции, посвящённой юбилею Государственного гимна Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU