2019-09-03T18:02:58+03:00
Звезды

В пяти детских школах искусств Тюменской области появились новые инструменты и оборудование

Оснащение инструмента – приоритетная задача проекта «Культурная среда»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В пяти детских школах искусств Тюменской области появились новые инструменты и оборудованиеВ пяти детских школах искусств Тюменской области появились новые инструменты и оборудование
Изменить размер текста:

Пять детских школ искусств Тюменской области получили новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы в рамках национального проекта «Культура». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, в их число вошли тюменские школы: «Гармония», «Этюд» и ДШИ им. Знаменского, тобольская школа им. А.А. Алябьева и школа «Ритм» в Каскаре Тюменского района.

В общей сложности в школы поставили 2 тысячи единиц оборудования, 1,5 тысячи учебных материалов и более 150 музыкальных инструментов, включая аккордеоны, скрипки, флейты, домры, балалайки, гитары, пианино и другие. По словам директора департамента Елены Майер, оснащение инструментами детских школ искусств Тюменской области – приоритетная задача проекта «Культурная среда», реализующегося в рамках нацпроекта «Культура».

- Ученики вступили в новый творческий сезон с новыми учебными материалами и инструментами, это, безусловно, повысит мастерство юных дарований, - отметила она.

Реализация национального проекта «Культура» продлится до 2024 года. До этого времени оборудованием будут оснащены все детские школы искусств региона.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что два музыканта от Тюменской области: ученица школы №73 «Лира» Ясмин Кажгалиева (скрипка) и ученик Тюменского государственного института культуры Дмитрий Рябцковский (тромбон) приняли участие во всероссийской акции, посвящённой юбилею Государственного гимна Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Абатском районе появилось 21 рабочее место благодаря новому инвестпроекту
В Тюмени почтили память погибших во время теракта в Беслане
В Тюменской области создадут передовую лабораторию для исследований в сфере биологической безопасности
В Тюмени автобусы на время забудут об остановке «улица Арктическая»
Более 17 тонн продуктов не пустили в Тюменскую область из Казахстана
МегаФон стал партнером КХЛ в новом сезоне
Пермский художник украсил тюменскую стену 15-метровым артом
Дед мороз преподнес «сюрприз» тюменским коммунальщикам
Штормовое предупреждение: в Тюмени ожидаются заморозки
Тюменские автоинспекторы четыре дня будут проверять водителей на наркотики
Иномарка влетела в ограду газового оборудования в Тюмени
На двух тюменских улицах запретят проезд до 30 октября
Тюменские школьники почтили память жертв бесланской трагедии
В Тюмени экс-налоговый инспектор осуждена на восемь лет за крупную взятку
Театр «Мимикрия» почтит память художественного руководителя Любови Лешуковой уличным спектаклем
Северянин, попавший в Тюмени в ДТП, не мог выбить из виновника деньги на ремонт авто
Тюменская сеть спортивных клубов предлагает изменить тело за девять месяцев по спеццене
Инвалиды не могут попасть в тюменские аптеки из-за неработающих кнопок вызова
Председатель тюменского ТСЖ, по вине которого пенсионера убило снежной глыбой, получил условное наказание
Александр Моор презентовал видеоролик об открытии школ в Тюмени, Заводоуковске и Ишиме