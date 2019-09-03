МегаФон стал партнером КХЛ в новом сезоне

СЕГОДНЯ 15:32 2019-09-03T15:32:10+03:00

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Оператор будет содействовать популяризации хоккея в России, организует работу фан-зон для болельщиков, проведет автограф-сессии с игроками и другие мероприятия. В преддверии начала хоккейного сезона компания также подготовила инфраструктуру 19 ледовых арен страны, чтобы гарантировать лучшую скорость передачи данных и качество голосовой связи.

На ледовых аренах в Екатеринбурге, Челябинске и Магнитогорске обеспечено надежное indoor-покрытие и поддержка самого быстрого мобильного интернета по технологии LTE-Advanced. Во время домашних игр команды «Автомобилист» трафик на площадке КРК «Уралец» обычно увеличивается в несколько раз. При этом базовая станция МегаФона с символическим именем «Харлей» способна справиться с нагрузкой в часы пик и разогнать интернет до 300 Мбит/с на территории комплекса.

Соглашение о сотрудничестве было подписано 1 сентября в рамках матча за Кубок Открытия сезона между ЦСКА и «Авангардом». В ней приняли участие генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян и президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко. Соглашение наделяет МегаФон официальным статусом «Партнер Чемпионата КХЛ», а также «Партнер Недели Звезд Хоккея» и «Партнер Плей-офф Чемпионата КХЛ».

В преддверии начала хоккейного сезона компания также подготовила инфраструктуру 19 ледовых арен страны

- МегаФон поддерживает КХЛ с момента ее основания, и для нас это особая гордость. Мы рады быть сопричастны к этому не только как партнер, но и как компания, которая внедряет самые передовые технологии. Смотрите самый лучший, самый быстрый русский хоккей на самом быстром интернете. А всем командам желаю в новом сезоне показать яркую и динамичную игру, без травм, радуя всех болельщиков, — отметил генеральный директор МегаФонаГеворк Вермишян.

- С МегаФоном нас связывает много эффективных моментов сотрудничества. Огромная гордость и привилегия работать с партнером по всем направлениям. МегаФон – надежный партнер на протяжении всего существования Лиги. Это естественно, когда компании-лидеры сотрудничают друг с другом. У нас множество совместных акций, на Неделе Звезд Хоккея МегаФон, обладающий самым быстрым мобильным интернетом, предоставил уникальную возможность болельщикам качать все, что нужно, и они “прокачали” гигантское количество трафика. У нас много технологических проектов, основанных на быстром интернете. Уверен, что наше сотрудничество будет продолжаться. Признательны всем, кто пользуется услугами МегаФона, – прокомментировал президент КХЛДмитрий Чернышенко.

- Сам я лично никогда не занимался хоккеем профессионально, но в юности гонял во дворе с клюшкой. Хоккей — один из самых динамичных и зрелищных видов спорта, и очень хочется, чтобы накал страстей, которым сопровождается плей-офф в Кубке Гагарина, только усиливался. Потому что ничто так не привлекает зрителя, как фантастическая интрига в сериях, — добавил Геворк Вермишян.

Оператор будет содействовать популяризации хоккея в России

Партнерами КХЛ в новом сезоне также стали компания Hankook Tire, Mastercard, «СОГАЗ».

ИСТОЧНИК KP.RU