Штормовое предупреждение: в Тюмени ожидаются заморозки

СЕГОДНЯ 14:37 2019-09-03T14:38:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменский гидрометеоцентр сообщает, в областном центре с 4 по 6 сентября в ночные часы ожидаются заморозки в приземном слое и на почве до -0,-5 градусов. В связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями увеличивается риск повреждения или даже гибели посевов и сельскохозяйственных культур в овощеводческих хозяйствах, на полях и частных подворьях.

– Рекомендуем руководителям сельхозпредприятий, главам муниципальных образований, руководителям объектов экономики, объектов ЖКХ и жизнеобеспечения населения организовать проведение превентивных мероприятий по предупреждению возможных аварий и происшествий на территориях и объектах, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области, добавив, что всем им следует обеспечить готовность соответствующих сил и средств для их ликвидации.

ИСТОЧНИК KP.RU