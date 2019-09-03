2019-09-03T14:38:19+03:00
Общество

Штормовое предупреждение: в Тюмени ожидаются заморозки

Неблагоприятные погодные условия будут на всем юге региона
Вадим Бегун
Поделиться:
Ночью в Тюмени обещают заморозки. Фото - pixabay.com.Ночью в Тюмени обещают заморозки. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Тюменский гидрометеоцентр сообщает, в областном центре с 4 по 6 сентября в ночные часы ожидаются заморозки в приземном слое и на почве до -0,-5 градусов. В связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями увеличивается риск повреждения или даже гибели посевов и сельскохозяйственных культур в овощеводческих хозяйствах, на полях и частных подворьях.

– Рекомендуем руководителям сельхозпредприятий, главам муниципальных образований, руководителям объектов экономики, объектов ЖКХ и жизнеобеспечения населения организовать проведение превентивных мероприятий по предупреждению возможных аварий и происшествий на территориях и объектах, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области, добавив, что всем им следует обеспечить готовность соответствующих сил и средств для их ликвидации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дед мороз преподнес «сюрприз» тюменским коммунальщикам
Тюменские автоинспекторы четыре дня будут проверять водителей на наркотики
Иномарка влетела в ограду газового оборудования в Тюмени
На двух тюменских улицах запретят проезд до 30 октября
Тюменские школьники почтили память жертв бесланской трагедии
В Тюмени экс-налоговый инспектор осуждена на восемь лет за крупную взятку
Театр «Мимикрия» почтит память художественного руководителя Любови Лешуковой уличным спектаклем
Северянин, попавший в Тюмени в ДТП, не мог выбить из виновника деньги на ремонт авто
Тюменская сеть спортивных клубов предлагает изменить тело за девять месяцев по спеццене
Инвалиды не могут попасть в тюменские аптеки из-за неработающих кнопок вызова
Председатель тюменского ТСЖ, по вине которого пенсионера убило снежной глыбой, получил условное наказание
Александр Моор презентовал видеоролик об открытии школ в Тюмени, Заводоуковске и Ишиме