Дед мороз преподнес «сюрприз» тюменским коммунальщикам

СЕГОДНЯ 15:00 2019-09-03T15:00:52+03:00

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Тюменские коммунальщики при профилактической промывке сетей водоотведения по улице Луначарского обнаружили игрушечного Деда Мороза. Как выяснилось, он как раз и стал причиной образовавшегося засора. Долгое время зимний волшебник удерживал в трубах тонны тряпок, влажных салфеток и других средств гигиены.

– Любой мусор, попадающий в систему канализации, рано или поздно становится причиной засора. Он формируется по принципу снежного кома: сначала попадает что-то мелкое, например, остатки супа, туалетная бумага, влажная салфетка или даже просто ватная палочка, на них начинает налипать другой мусор. Итог в большинстве случаев печальный – затопленные канализационными стоками квартиры, подвалы домов, – рассказал руководитель пресс-службы компании «Росводоканал Тюмень» Иван Камельских, добавив, что ежегодно на сетях водоотведения областного центра устраняют около 6 тысяч засоров.

Ранее в "Росводоканале Тюмень" составили ТОП-10 самых удивительных находок в колодцах областного центра. Среди них огромные трусы, челюсти, сосиски, а также несколько ведер ватных палочек.

ИСТОЧНИК KP.RU