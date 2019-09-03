2019-09-03T15:00:52+03:00
Общество

Дед мороз преподнес «сюрприз» тюменским коммунальщикам

Необычную для летнего сезона находку обнаружили бригады водоканала
Вадим Бегун
Поделиться:
Дед Мороз собрал тысячи тряпок в тюменских трубах. Фото - «Росводоканал Тюмень».Дед Мороз собрал тысячи тряпок в тюменских трубах. Фото - «Росводоканал Тюмень».
Изменить размер текста:

Тюменские коммунальщики при профилактической промывке сетей водоотведения по улице Луначарского обнаружили игрушечного Деда Мороза. Как выяснилось, он как раз и стал причиной образовавшегося засора. Долгое время зимний волшебник удерживал в трубах тонны тряпок, влажных салфеток и других средств гигиены.

– Любой мусор, попадающий в систему канализации, рано или поздно становится причиной засора. Он формируется по принципу снежного кома: сначала попадает что-то мелкое, например, остатки супа, туалетная бумага, влажная салфетка или даже просто ватная палочка, на них начинает налипать другой мусор. Итог в большинстве случаев печальный – затопленные канализационными стоками квартиры, подвалы домов, – рассказал руководитель пресс-службы компании «Росводоканал Тюмень» Иван Камельских, добавив, что ежегодно на сетях водоотведения областного центра устраняют около 6 тысяч засоров.

Ранее в "Росводоканале Тюмень" составили ТОП-10 самых удивительных находок в колодцах областного центра. Среди них огромные трусы, челюсти, сосиски, а также несколько ведер ватных палочек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени автобусы на время забудут об остановке «улица Арктическая»
Более 17 тонн продуктов не пустили в Тюменскую область из Казахстана
МегаФон стал партнером КХЛ в новом сезоне
Пермский художник украсил тюменскую стену 15-метровым артом
Штормовое предупреждение: в Тюмени ожидаются заморозки
Тюменские автоинспекторы четыре дня будут проверять водителей на наркотики
Иномарка влетела в ограду газового оборудования в Тюмени
На двух тюменских улицах запретят проезд до 30 октября
Тюменские школьники почтили память жертв бесланской трагедии
В Тюмени экс-налоговый инспектор осуждена на восемь лет за крупную взятку
Театр «Мимикрия» почтит память художественного руководителя Любови Лешуковой уличным спектаклем
Северянин, попавший в Тюмени в ДТП, не мог выбить из виновника деньги на ремонт авто
Тюменская сеть спортивных клубов предлагает изменить тело за девять месяцев по спеццене
Инвалиды не могут попасть в тюменские аптеки из-за неработающих кнопок вызова
Председатель тюменского ТСЖ, по вине которого пенсионера убило снежной глыбой, получил условное наказание
Александр Моор презентовал видеоролик об открытии школ в Тюмени, Заводоуковске и Ишиме