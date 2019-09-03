Иномарка влетела в ограду газового оборудования в Тюмени
Сегодня, 3 сентября, в Тюмени на улице Калинина произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два местных жителя. Автомобиль «Датсун» на скорости влетел в газовое ограждение, в результате чего получил серьезные механические повреждения.
– Японская иномарка задела газовую трубу. По предварительным данным, водитель не убедился в безопасности маневра. В результате происшествия травмы получили два человека – мужчина и девушка, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.
Местные водители рассказывают, что ограждение «выпирало на дорогу», и авария здесь была лишь вопросом времени, передает «МегаТюмень».
Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в областном центре легковушка на полном ходу влетела влетела в автобус. Тогда один человек погиб, еще двоих в тяжелом состоянии достали в городскую больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU