Иномарка влетела в ограду газового оборудования в Тюмени

СЕГОДНЯ 13:43 2019-09-03T13:43:57+03:00

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Сегодня, 3 сентября, в Тюмени на улице Калинина произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два местных жителя. Автомобиль «Датсун» на скорости влетел в газовое ограждение, в результате чего получил серьезные механические повреждения.

– Японская иномарка задела газовую трубу. По предварительным данным, водитель не убедился в безопасности маневра. В результате происшествия травмы получили два человека – мужчина и девушка, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

Местные водители рассказывают, что ограждение «выпирало на дорогу», и авария здесь была лишь вопросом времени, передает «МегаТюмень».

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в областном центре легковушка на полном ходу влетела влетела в автобус. Тогда один человек погиб, еще двоих в тяжелом состоянии достали в городскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU