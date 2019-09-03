2019-09-03T13:43:57+03:00
Происшествия

Иномарка влетела в ограду газового оборудования в Тюмени

В ДТП пострадали два человека
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени пара пострадала в ДТП. Фото - соцсети.В Тюмени пара пострадала в ДТП. Фото - соцсети.
Изменить размер текста:

Сегодня, 3 сентября, в Тюмени на улице Калинина произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два местных жителя. Автомобиль «Датсун» на скорости влетел в газовое ограждение, в результате чего получил серьезные механические повреждения.

– Японская иномарка задела газовую трубу. По предварительным данным, водитель не убедился в безопасности маневра. В результате происшествия травмы получили два человека – мужчина и девушка, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

Местные водители рассказывают, что ограждение «выпирало на дорогу», и авария здесь была лишь вопросом времени, передает «МегаТюмень».

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в областном центре легковушка на полном ходу влетела влетела в автобус. Тогда один человек погиб, еще двоих в тяжелом состоянии достали в городскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дед мороз преподнес «сюрприз» тюменским коммунальщикам
Штормовое предупреждение: в Тюмени ожидаются заморозки
Тюменские автоинспекторы четыре дня будут проверять водителей на наркотики
На двух тюменских улицах запретят проезд до 30 октября
Тюменские школьники почтили память жертв бесланской трагедии
В Тюмени экс-налоговый инспектор осуждена на восемь лет за крупную взятку
Театр «Мимикрия» почтит память художественного руководителя Любови Лешуковой уличным спектаклем
Северянин, попавший в Тюмени в ДТП, не мог выбить из виновника деньги на ремонт авто
Тюменская сеть спортивных клубов предлагает изменить тело за девять месяцев по спеццене
Инвалиды не могут попасть в тюменские аптеки из-за неработающих кнопок вызова
Председатель тюменского ТСЖ, по вине которого пенсионера убило снежной глыбой, получил условное наказание
Александр Моор презентовал видеоролик об открытии школ в Тюмени, Заводоуковске и Ишиме