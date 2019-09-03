2019-09-03T13:18:18+03:00
Общество

На двух тюменских улицах запретят проезд до 30 октября

Участникам дорожного движения показали пути объезда [СХЕМА]
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени две улицы временно закроют для авто.В Тюмени две улицы временно закроют для авто.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

На участках улиц Хохрякова и Семакова в Тюмени будет прекращено движение транспортных средств. Их закроют почти на два месяца.

С 4 сентября по 30 октября будет прекращено движение транспортных средств на период производства работ по ремонту тепловых сетей на участке улицы Хохрякова от Челюскинцев до Семакова, а также по улице Семакова от Володарского до Хохрякова.

– На период производства работ по улице Советской на участке от Кирова до Челюскинцев будет организовано двустороннее движение. Кроме того, будет обеспечен подъезд к жилым домам, находящимся вблизи границ перекрытого участка. Убедительная просьба к участникам дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

Схема предоставлена пресс-службой администрации города Тюмени.

Схема предоставлена пресс-службой администрации города Тюмени.

Также там сообщили, что закрытые участки можно объехать по улицам Челюскинцев, Володарского, Республики и Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменские автоинспекторы четыре дня будут проверять водителей на наркотики
Иномарка влетела в ограду газового оборудования в Тюмени
Тюменские школьники почтили память жертв бесланской трагедии
В Тюмени экс-налоговый инспектор осуждена на восемь лет за крупную взятку
Театр «Мимикрия» почтит память художественного руководителя Любови Лешуковой уличным спектаклем
Северянин, попавший в Тюмени в ДТП, не мог выбить из виновника деньги на ремонт авто
Тюменская сеть спортивных клубов предлагает изменить тело за девять месяцев по спеццене
Инвалиды не могут попасть в тюменские аптеки из-за неработающих кнопок вызова
Председатель тюменского ТСЖ, по вине которого пенсионера убило снежной глыбой, получил условное наказание
Александр Моор презентовал видеоролик об открытии школ в Тюмени, Заводоуковске и Ишиме