На двух тюменских улицах запретят проезд до 30 октября
На участках улиц Хохрякова и Семакова в Тюмени будет прекращено движение транспортных средств. Их закроют почти на два месяца.
С 4 сентября по 30 октября будет прекращено движение транспортных средств на период производства работ по ремонту тепловых сетей на участке улицы Хохрякова от Челюскинцев до Семакова, а также по улице Семакова от Володарского до Хохрякова.
– На период производства работ по улице Советской на участке от Кирова до Челюскинцев будет организовано двустороннее движение. Кроме того, будет обеспечен подъезд к жилым домам, находящимся вблизи границ перекрытого участка. Убедительная просьба к участникам дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.
Схема предоставлена пресс-службой администрации города Тюмени.
Также там сообщили, что закрытые участки можно объехать по улицам Челюскинцев, Володарского, Республики и Ленина.
ИСТОЧНИК KP.RU