На двух тюменских улицах запретят проезд до 30 октября

СЕГОДНЯ 13:18 2019-09-03T13:18:18+03:00

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На участках улиц Хохрякова и Семакова в Тюмени будет прекращено движение транспортных средств. Их закроют почти на два месяца.

С 4 сентября по 30 октября будет прекращено движение транспортных средств на период производства работ по ремонту тепловых сетей на участке улицы Хохрякова от Челюскинцев до Семакова, а также по улице Семакова от Володарского до Хохрякова.

– На период производства работ по улице Советской на участке от Кирова до Челюскинцев будет организовано двустороннее движение. Кроме того, будет обеспечен подъезд к жилым домам, находящимся вблизи границ перекрытого участка. Убедительная просьба к участникам дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

Схема предоставлена пресс-службой администрации города Тюмени.

Также там сообщили, что закрытые участки можно объехать по улицам Челюскинцев, Володарского, Республики и Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU