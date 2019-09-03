2019-09-03T12:50:21+03:00
Общество

Тюменские школьники почтили память жертв бесланской трагедии

По словам полицейских, подрастающее поколение должно помнить про чувство ответственности
Вадим Бегун
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В Тюмени почтили память павших от рук террористов в Беслане. Фото - департамент социального развития Тюменской области.В Тюмени почтили память павших от рук террористов в Беслане. Фото - департамент социального развития Тюменской области.
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В Тюмени сегодня, 3 сентября, у мемориала-памятника сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга, учащиеся тюменской гимназии №1 и вечерней школы № 2 почтили память жертв трагедии в Беслане. В этот день 15 лет назад в школе этого городка был совершен терракт, в результате которого погибло 186 детей.

– Сегодня мы вспоминаем всех детей, учителей, наставников, родителей, сотрудников правоохранительных органов, которые до последнего прикрывали собой друг друга. Я желаю всем мирного неба над головой, здоровья родным и близким! – пожелала собравшимся начальник отдела управления по работе с личным составом УМВД по Тюменской области Надежда Коркина.

В ходе акции в честь памяти жертв террористических актов прозвучали стихи и песни. Завершением мероприятия стало зажжение и возложение свечей к памятнику-мемориалу сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга. После этого состоялась минута молчания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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