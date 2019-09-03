2019-09-03T15:45:13+03:00
Общество

Более 17 тонн продуктов не пустили в Тюменскую область из Казахстана

Некоторые партии были ввезены с нарушением законодательства
Вадим Бегун
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Казахстанцы незаконно пытались завезти в Тюменскую область более 17 тонн различной продукции. Фото - pixabay.com.Казахстанцы незаконно пытались завезти в Тюменскую область более 17 тонн различной продукции. Фото - pixabay.com.
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Более 231 тонны животноводческой и растениеводческой продукции было проконтролировано в августе этого года на автодороге Ишим-Петропавловск. Почти 18 тонн забраковано и возвращено в Казахстан.

– Из 215 досмотренных партий 32 были ввезены с нарушениями законодательства. Так, 6,8 тонн риса, овощей и ягод перевозились без сопровождения фитосанитарными сертификатами, 9,8 тонн фруктов, ягод и овощей – с полностью или частично отсутствующей маркировкой. Кроме того, пресечены попытки перемещения на территории России около 650 килограммов молочной продукции, мяса и меда без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность грузов в ветеринарно-санитарном отношении, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что вся ввезенная с нарушениями продукция возвращена в Республику Казахстан а, перевозчики привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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