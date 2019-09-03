2019-09-03T12:00:40+03:00
Звезды

Театр «Мимикрия» почтит память художественного руководителя Любови Лешуковой уличным спектаклем

Сегодня талантливой актрисе и режиссеру исполнилось бы 42 года
Вадим Бегун
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В честь памяти Любови Лешуковой в Тюмени пройдет спектакль. Фото - театр "Мимикрия".В честь памяти Любови Лешуковой в Тюмени пройдет спектакль. Фото - театр "Мимикрия".
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Актеры «Мимикрии» почтят память основателя театра Любови Лешуковой спектаклем по мотивам преданий о загробном мире Древнего Египта «Мумий-land». Сегодня талантливой актрисе и режиссеру исполнилось бы 42 года.

В театре отмечают, что за свою режиссерскую карьеру женщина поставила более 15 сценических и уличных спектаклей. Благодаря ей в областном центре до сих пор проводятся два крупных международных фестиваля. Жизнь создателя и художественного руководителя театра оборвалась 19 августа 2014 года. Буквально за две недели до дня рождения.

– Любовь Лешукова, как последователь школы пантомимы Ильи Рутберга, стремилась развивать пластический жанр в Тюмени, и ей это удалось. Сегодня театр смело может назвать себя родоначальником пластики и пантомимы в Тюменской области. Она всегда создавала новое, меняя культурную среду в городе. Ее театр первым стал осваивать уличное пространство. Так появился международный фестиваль уличных театров «Сны улиц», а в репертуаре мимикрии появились уличные спектакли «Птицы», «Куклы, упавшие с неба» и другие, – рассказали в театре.

Сегодня, 3 сентября, в честь памяти режиссера в МТЦ «Космос» состоится спектакль по мотивам преданий о загробном мире Древнего Египта «Мумий-land». Начало в 20.00, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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