2019-09-03T11:09:21+03:00
Спорт

Тюменская сеть спортивных клубов предлагает изменить тело за девять месяцев по спеццене

Тренировки можно начать уже на следующий день после записи
Вадим Бегун
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Фото - CityFoxFitness.Фото - CityFoxFitness.
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«ВозРождайся!» - акцию под таким названием запустила сеть спортивных клубов CityFoxFitness в Тюмени. Тренеры обещают, что всего за девять месяцев любой житель города получит новое тело.

– По-вашему, неразумно тратить деньги на клубную карту, если все летние дни проводишь в отпуске, на работе или даче? Мы решаем проблему! Специальное предложение сентября: клубная карта на 9 месяцев для создания нового тела и получения новых ощущений жизни, – рассказали в CityFoxFitness.

Там добавили, что приобрести клубную карту можно по специальной цене – от 8 100 рублей. Для этого нужно позвонить по номеру телефона 46-44-40 и уже завтра можно начинать тренировки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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