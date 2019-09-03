Тюменская сеть спортивных клубов предлагает изменить тело за девять месяцев по спеццене
«ВозРождайся!» - акцию под таким названием запустила сеть спортивных клубов CityFoxFitness в Тюмени. Тренеры обещают, что всего за девять месяцев любой житель города получит новое тело.
– По-вашему, неразумно тратить деньги на клубную карту, если все летние дни проводишь в отпуске, на работе или даче? Мы решаем проблему! Специальное предложение сентября: клубная карта на 9 месяцев для создания нового тела и получения новых ощущений жизни, – рассказали в CityFoxFitness.
Там добавили, что приобрести клубную карту можно по специальной цене – от 8 100 рублей. Для этого нужно позвонить по номеру телефона 46-44-40 и уже завтра можно начинать тренировки.
ИСТОЧНИК KP.RU