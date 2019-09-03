2019-09-03T12:29:39+03:00
Происшествия

В Тюмени экс-налоговый инспектор осуждена на восемь лет за крупную взятку

Женщину уволили с госслужбы в связи с утратой доверия
Вадим Бегун
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В Тюмени экс-госслужащую осудили на восемь лет за взятки.В Тюмени экс-госслужащую осудили на восемь лет за взятки.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок местной ИФНС. Она признана виновной в получении взятки в особо крупном размере.

– Осенью 2014 года инспектор в ходе налоговой проверки познакомилась с руководительницей одной из коммерческих организаций, которая работает консультантом в области бухгалтерского учета. Позже инспектор стала делиться со своей новой подругой служебной информацией, а та использовала ее в интересах клиентов своей фирмы. Впоследствии она стала платить знакомой за ценные сведения, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Таким образом инспектор в качестве взятки получила 9,4 миллионов рублей. Задержали ее с поличным в ноябре 2016 года. Женщину тут же уволили с государственной гражданской службы в связи с утратой доверия. Теперь стало известно, что женщина «пропишется» в колонии общего режима на восемь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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