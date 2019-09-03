2019-09-03T09:50:13+03:00
Здоровье

Огромную опухоль с зубами и волосами удалили у ребенка тюменские хирурги

Врачи называют этот случай удивительным
Вадим Бегун
Поделиться:
Комментарии: comments1
Тюменские хирурги впервые столкнулись в своей карьере с удивительным случаем. Фото - pixabay.com.Тюменские хирурги впервые столкнулись в своей карьере с удивительным случаем. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюмени детские хирурги столкнулись с уникальным случаем. Дело в том, что им пришлось удалять опухоль, внутри которой были не только волосы, но и зубы.

На днях обеспокоенные родители 10-летней девочки, у которой вдруг разболелся живот, обратились в скорую. С помощью УЗИ врачи узнали, что у ребенка имеется 20-сантиметровое новообразование в области яичника.

– Из-за больших размеров опухоль решили удалять путем хирургического вмешательства. В ходе операции из брюшной полости пациентки хирурги извлекли тератому весом более двух килограммов. Кроме жировой ткани в ней содержались волосы и фрагменты зубов. Наши специалисты впервые столкнулись со столь большой тератомой в своей практике, – рассказала пресс-секретарь Областной клинической больницы №2» Анастасия Дембицкая.

Она отметила, что операция прошла успешно. Сейчас ребенок находится в удовлетворительном состоянии и уже выписан из стационара под амбулаторное наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени экс-налоговый инспектор осуждена на восемь лет за крупную взятку
Театр «Мимикрия» почтит память художественного руководителя Любови Лешуковой уличным спектаклем
Северянин, попавший в Тюмени в ДТП, не мог выбить из виновника деньги на ремонт авто
Тюменская сеть спортивных клубов предлагает изменить тело за девять месяцев по спеццене
Инвалиды не могут попасть в тюменские аптеки из-за неработающих кнопок вызова
Председатель тюменского ТСЖ, по вине которого пенсионера убило снежной глыбой, получил условное наказание
Александр Моор презентовал видеоролик об открытии школ в Тюмени, Заводоуковске и Ишиме
Тюменец снял деньги с карты друга и потратил на развлечения
В Тобольске пройдет семейная игротека «Конструктория»
Тюменские пожарные за ночь спасли пятнадцать человек
#MassOnClub подводит итоги августа: игры в двух городах, открытие новых клубов не только в России
Тюменцам рассказали, как правильно подготовиться к отопительному сезону
Книжный обменник в Тюмени закрывает сезон
Тюменцу грозит десять лет тюрьмы за сорванную марихуану
На участке улицы Каширской в Тюмени временно нельзя будет ездить
Погода на 3 сентября в Тюмени: грядет потепление
В Тюменской области в рамках нацпроектов активно строятся школы и детские сады
В Региональном центре робототехники стартовал приём заявок на обучение
В Тюменской области свидетельство о рождении можно получить в роддоме
Музыканты из Тюменской области приняли участие в акции к 75-летию Государственного гимна РФ
Тюменцы 55+ смогут бесплатно пройти диагностику и коррекцию возрастных нарушений
В Тюменской области подвели итоги фестиваля методических идей «Дорога открытий»
«Инвестиционное агентство Тюменской области» поможет застройщику возвести домостроительный цех
В Тюмени появится 18 рабочих мест благодаря новому инвестпроекту
Разбитую машину привезли на Цветной бульвар в Тюмени
В Тюмени заработала доставка Delivery Club