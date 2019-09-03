Огромную опухоль с зубами и волосами удалили у ребенка тюменские хирурги

СЕГОДНЯ 09:50 2019-09-03T09:50:13+03:00

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В Тюмени детские хирурги столкнулись с уникальным случаем. Дело в том, что им пришлось удалять опухоль, внутри которой были не только волосы, но и зубы.

На днях обеспокоенные родители 10-летней девочки, у которой вдруг разболелся живот, обратились в скорую. С помощью УЗИ врачи узнали, что у ребенка имеется 20-сантиметровое новообразование в области яичника.

– Из-за больших размеров опухоль решили удалять путем хирургического вмешательства. В ходе операции из брюшной полости пациентки хирурги извлекли тератому весом более двух килограммов. Кроме жировой ткани в ней содержались волосы и фрагменты зубов. Наши специалисты впервые столкнулись со столь большой тератомой в своей практике, – рассказала пресс-секретарь Областной клинической больницы №2» Анастасия Дембицкая.

Она отметила, что операция прошла успешно. Сейчас ребенок находится в удовлетворительном состоянии и уже выписан из стационара под амбулаторное наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU