2019-09-03T09:21:32+03:00
Происшествия

Тюменец снял деньги с карты друга и потратил на развлечения

За кражу возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец снял с карты друга деньги, когда тот отправил его в магазин за выпивкой. Фото - pixabay.com.Тюменец снял с карты друга деньги, когда тот отправил его в магазин за выпивкой. Фото - pixabay.com.
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В Тюменском районе мужчина снял с банковской карты друга наличные. Тот и не предполагал, что останется без кругленькой суммы на счету, когда отправлял товарища за алкоголем.

– К потерпевшему домой приехал знакомый с областного центра, они вместе распивали спиртные напитки. Алкоголь быстро закончился, гость вызвался сходить за добавкой в магазин. Хозяин дома дал другу свою кредитную карту и сообщил пин-код. Рассчитавшись, злоумышленник выяснил, что на карте лежат 120 тысяч рублей. Он тут же снял треть суммы, а ночью, когда потерпевший уснул, удалил с его мобильного телефона сообщения о снятии денег, – рассказали в пресс-службе межмуниципального отдела полиции «Тюменский».

В ведомстве пояснили, что тюменец узнал о махинациях товарища из мобильного приложения. 29-летний мужчина успел вернуться в Тюмень и потратил чужие деньги на развлечения. Возбуждено уголовное дело, злоумышленник может сесть в тюрьму на шесть лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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