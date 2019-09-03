2019-09-03T08:57:22+03:00
Общество

В Тобольске пройдет семейная игротека «Конструктория»

Вадим Бегун
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Фото - организаторы семейной игротеки.Фото - организаторы семейной игротеки.
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В Тобольск пришла осень, а это означает, что в город возвращается любимая всеми детьми Семейная игротека конструктория!

14 и 15 сентября малыши смогут играть с 120-ю паровозиками на огромной детской железной дороге; ребята постарше - заняться 25-ю конструкторами, многие из которых рекомендованы ведущими педагогами России для детского развития; ну а подростки - пройти по Игротеке со специальной профориентационной картой. А что делать на «Конструктории» родителям?

1. Поиграть вместе с детьми, ведь многие конструкторы интересно собирать и взрослым. Это отлично укрепляет семью и дает дополнительные темы для общения.

2. Посмотреть, какими конструкторами играет ваш ребёнок, а какие его пока не интересуют. Это поможет сэкономить семейный бюджет, исключив ненужные покупки.

3. Решить специальный кроссворд, чтобы помочь своему ребенку получить более высокое научное звание в «Академии конструкторских наук».

4. Принять участие в мастер-классах и открыть для себя что-то новое.

5. Отключиться от повседневных забот и заняться совершенно иной деятельностью. Это отлично помогает при переутомлении.

6. Вспомнить, как это – быть ребенком, и поиграть самому.

7. Найти в игротеке лучшие образовательные конструкторы, рекомендованные ведущими педагогами России и мира (ищите специальные стикеры на табличках с названиями конструкторов).

Узнать подробности и купить Билеты на игротеку можно по здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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