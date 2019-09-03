2019-09-03T08:33:41+03:00
Происшествия

Тюменские пожарные за ночь спасли пятнадцать человек

Два местных жителя пострадали в огне
Вадим Бегун
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Тюменские пожарные за одну только ночь спасли пятнадцать человек.Тюменские пожарные за одну только ночь спасли пятнадцать человек.
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Минувшая ночь стала для тюменских пожарных по-настоящему жаркой. В областном центре произошли два пожара, огнеборцами спасено 15 человек.

– Первый вызов на улицу Карла Маркса поступил в 01.46. Первые пожарные подразделения прибыли на место происшествия через 6 минут. Здесь произошел пожар на первом этаже пятиэтажного жилого дома. В результате возгорания повреждена внутренняя отделка и имущество на площади четыре квадратных метра. Ликвидировать открытое горение удалось в два часа ночи. Было эвакуировано 15 человек, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Там добавили, что в результате этого пожара пострадал один человек, он был госпитализирован. А причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В ведомстве также сообщили, что в 2.27 им пришлось выезжать на улицу Шишкова. Здесь также возгорание произошло на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Эвакуировано 22 человека, спасено 15, пострадал один. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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