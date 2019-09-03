2019-09-03T08:07:22+03:00
Общество

#MassOnClub подводит итоги августа: игры в двух городах, открытие новых клубов не только в России

Вадим Бегун
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Фото - #MassOnClub.Фото - #MassOnClub.
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В августе прошли сразу две благотворительные игры интеллектуального бизнес-клуба #MassOnClub сразу в двух городах России: Тюмень и Пермь.

Тема тюменской игры была – In Vino Veritas, составленные регионального менеджера ресторанного направления группы компаний Simple - Марины Калюжновой, а пермяки отвечали на вопросы от клуба предпринимателеи «Деловар» составленных на основе лучших российских и мировых бизнес-кейсов.

За две игры было собрано 76 тысяч рублей, тюменские сборы по традиции ушли в Тюменское региональное отделение «Российский детский фонд», пермские – в благотворительный фонд «Я помогаю детям».

Фото - #MassOnClub.

Фото - #MassOnClub.

Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, постоянный судья игр тюменского клуба:

- Мне очень радостно, что тюменский опыт smart-благотворительности нашел свое место в новом городе. Благодаря таким форматам, можно привлечь гораздо большее количество благотворителей, соответственно большему количеству детей можно помочь.

По словам участников игр, в залах царила атмосфера азарта, вдохновения и доброты.

- Мы были невероятно рады, когда филиал #MassOnClub не только открылся в Перми, но и прижился, помогая все большему количеству деток. Еще радостней от знания, что скоро филиалы клуба откроются в Москве, Кургане и Казахстане, - поделилась Полина Гаранина, директор Коммуникационное агентство «Пионер», организатор #MassOnClub.

ИСТОЧНИК KP.RU

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